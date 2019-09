Powell dá pistas de novo corte dos juros e anima Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em alta, depois de o relatório do emprego nos EUA, relativo a agosto, ter reforçado a expectativa de que a Fed cortará juros dentro de duas semanas. Horas depois, o presidente do banco central reforçou essa perspectiva e os principais índices do outro lado do Atlântico festejaram no verde. A excepção foi o Nasdaq, numa altura em que as tecnológicas são alvo de investigação.