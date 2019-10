Segundo os dados do Banco de Portugal, estes valores revelam um crescimento homólogo de 11,9% em quantidade e de 5,2% em valor.

Já as compras feitas por portugueses no estrangeiro, o Reino Unido foi o destino favorito do dinheiro português: três milhões de compras no valor de 128 milhões de euros em julho e agosto, mais 40,4% face a período homólogo.

Segue-se Espanha com dois milhões de compras no valor de 141 milhões de euros, mais 23,2%.