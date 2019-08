Portugal: Zurich pondera recorrer a tribunal devido a multa da Autoridade da Concorrência

A seguradora, uma das cinco em Portugal que estiveram envolvidas numa investigação sobre combinação de preços, garante que não encontrou lacunas internas depois de ter feito “rigorosas diligências” à própria casa.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a companhia de seguros diz que “encara estas matérias de forma muito séria”, que foi “totalmente transparente” na colaboração com a entidade liderada por Margarida Matos Rosa e que “não aceita as conclusões” da autoridade.

A AdC anunciou esta manhã que fechou o processo de acusação sobre o “cartel dos seguros” –iniciado por prática de fixação de valores e partilha de informação sobre grandes clientes na contratação de seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel – com a aplicação da maior coima no setor financeiro nacional, na ordem dos 54 milhões de euros.

A Zurich Portugal e os seus dirigentes, que foram, juntamente com os da Lusitana, condenados ao pagamento de cerca de 42 milhões de euros. Desde o início que contestou fortemente as alegações e não crê que a acusação proferida se encontre devidamente suportada. A subsidiária portuguesa da seguradora suíça mostrou-se ainda “dececionada com a decisão” da AdC.