Portugal: Vendas no comércio a retalho subiram 4,5% no mês de Junho

Em relação ao segundo trimestre de 2019, as vendas no comércio a retalho subiram 5,2% em termos homólogos (4,9% no primeiro trimestre). . O índice do agrupamento de produtos alimentares passou de uma variação mensal de 2,6% em maio para 2,5% em junho, enquanto os produtos não alimentares mantiveram uma variação de 0,3%.

No que diz respeito aos índices de emprego e de remunerações aumentaram, respectivamente, 2,3% e 2,8% em termos homólogos, com variações de 2,3% e 4,6% em abril, respectivamente.

Em termos de variação mensal do índice de remunerações foi de 12,0% em junho, face aos 14,0% do mesmo período de 2018, enquanto o índice de emprego apresentou um crescimento de 1,5%, idêntico ao registado em junho do ano passado.

Por sua vez, o índice de horas trabalhadas passou de uma variação homóloga de 1,3% em maio para 0,1% em junho. Quando comparado com o mês de maio, o índice de horas trabalhadas diminuiu 2,7%, com uma variação negativa de 1,5% de junho do ano anterior.