Portugal trava contrabando de cigarros idos de Angola

Em comunicado disponibilizado no seu site, a AT refere que, “no âmbito da defesa da fronteira externa, mais especificamente do controlo aduaneiro de passageiros”, a AT, através da Alfândega do Aeroporto de Lisboa, “procedeu, no decurso do controlo à bagagem transportada por uma viajante de nacionalidade angolana, à apreensão de 84 mil cigarros”.

“A viajante era procedente de Luanda, via Casablanca, e transportava o tabaco em cinco bagagens de porão”, adianta a AT, acrescentando que os cigarros são das marcas Pall Mall e Rothmans.

A AT esclarece que “os cigarros foram apreendidos e serão sujeitos a inutilização, sob controlo aduaneiro”.

Informações disponíveis neste jornal indicam que o tráfico de cigarros que parte de Luanda para Lisboa é recorrente, em situações na maior parte das vezes não detectadas pelas autoridades daquele país, com a anterior detecção registada há cerca de um ano, a 20 de Janeiro de 2019, em circunstâncias semelhantes.