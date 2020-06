Portugal regressa hoje aos mercados para emissão de dívida de 6 e 10 anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, entidade pública a quem compete gerir a tesouraria, o financiamento e a dívida pública directa do Estado, a dívida das entidades do sector público empresarial e ainda coordenar o financiamento dos fundos e serviços dotados de autonomia administrativa e financeira, volta esta quarta-feira aos mercados para um duplo leilão de obrigações.

O objectivo do IGCP, neste leilão de títulos a seis e dez anos, é arrecadar, num montante indicativo global, entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 10 de junho pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de OT com maturidade em julho de 2026 (OT 2,875% 21jul2026) e em Outubro de 2030 (OT 0,475% 18out2030), com um montante indicativo global entre 1250 milhões de euros e 1500 milhões de euros”.

O último leilão de dívida a dez anos, foi realizado a 13 de Maio, permitiu que Portugal se financiasse com juros abaixo de 1%, depois de os custos de financiamento terem disparado em Abril, tendo colocado 742 milhões de euros em títulos com maturidade em 18 de outubro de 2030, numa taxa de 0,852%.

Em Abril, tinha pago uma taxa de 1,194% para emitir títulos com maturidade em Fevereiro de 2030, bem acima dos 0,426% do leilão de Março.