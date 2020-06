Portugal regista recorde de exportações e importações

Esses números significam um aumento de 3,5% nas vendas externas e um crescimento de 6,4% nas compras do exterior em termos anuais. Dentro da União Europeia (UE), o comércio exterior registou um aumento de 4,4% nas exportações e de 7,1% nas importações. Com países fora do bloco europeu, as compras externas cresceram apenas 0,8% e as importações aumentaram somente 2,1%.

No ano passado, o défice comercial de bens foi próximo de 20,4 mil milhões de euros, um aumento de 2,8 mil milhões de euros em relação ao ano anterior.

“Essa evolução desfavorável deveu-se principalmente às transacções com países dentro da UE”, informou a INE em relatório oficial. Em 2019, os principais clientes externos de Portugal continuaram a ser Espanha, França e Alemanha, que responderam por 49,8% das exportações totais de Portugal, enquanto os Estados Unidos continuaram a ser o principal destino dos produtos portugueses fora da UE, com 5%.

Espanha, Alemanha e França também foram os maiores parceiros comerciais de Portugal em termos de importações, representando 53,5% das importações totais, enquanto a China continuou a ser o principal fornecedor fora da UE com uma participação de 3,7%.