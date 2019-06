Portugal: Ponte de Sor cria condições para manutenção de Boeing e Airbus

Ponte de Sor prepara-se para arrancar com a terceira edição do certame Portugal Air Summit; tem uma das escolas de formação de pilotos de linha aérea mais procuradas na Europa, agora detida pela multinacional L3; e atraiu para a autarquia alentejana várias empresas industriais que agora produzem nesta zona interior, maioritariamente relacionadas com o sector aeronáutico, ou que utilizam a infra-estrutura do aeródromo municipal.

O passo seguinte, segundo o presidente da Câmara Municipal, Hugo Hilário, é atrair novamente mais investimento e ampliar o Centro de Negócios do aeródromo municipal com três hangares, dois de dimensão normal e um efectivamente grande. “O hangar maior servirá para assegurar a manutenção de aviões de grande porte, com limite nos Boeing 737 ou nos Airbus A319”, explica Hugo Hilário.

“O concurso que vamos lançar para este hangar corresponde a um investimento de 4 milhões de euros e permitirá instalar uma empresa de manutenção aeronáutica que criará entre 150 e 200 postos de trabalho permanentes, altamente especializados”, refere o autarca.

“Avançámos com esta ideia porque sabemos que já havia duas empresas interessadas neste investimento, e isso mostra o potencial da actividade de manutenção aeronáutica na região de Ponte de Sor”, adianta Hugo Hilário, esclarecendo que a actividade de manutenção nada tem a ver com a normal actividade aeroportuária da aviação civil.

