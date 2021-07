Portugal na rota roadshow do PROPRIV com investidores internacionais

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) dá início amanhã a um ciclo de reuniões, com investidores internacionais, denominado Roadshow PROPRIV, com o objectivo de promover o respectivo programa junto da comunidade internacional.

A estreia desta iniciativa está marcada com os investidores portugueses, estando previstas mais cinco reuniões até final do ano, com investidores dos Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido e China, este último agendado para o dia 05 de Agosto de 2021.

Este roadshow, que será o primeiro de 2021, é uma iniciativa do IGAPE e o Ministério das Finanças em colaboração com as embaixadas, e vai acontecer através da plataforma ZOOM.

O programa prevê intervenções da ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, do administrador Executivo do IGAPE, Augusto Kalikemala, do presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Walter Pacheco, dos coordenadores executivos do Pro-Ali, em representação da Sonangol, Alexandre dos Santos e Daniela Matos.