Portugal importou quase menos um milhão de toneladas de petróleo bruto de Janeiro a Abril

Assim, segundo dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) entre janeiro e abril de 2019, os portos comerciais do continente movimentaram mais de 29, 8 milhões de toneladas de carga, o que corresponde a menos 32,8 mil toneladas face a igual período de 2018.

Os portos de Leixões e Aveiro registam neste primeiro quadrimestre de 2019 as melhores marcas de sempre, refere a AMT e, neste período, o porto de Sines perdeu a maioria absoluta em termos de tonelagem movimentada, mas mesmo assim a AMT refere que Sines continua a liderar os portos nacionais com uma quota de 49,5%. O conjunto dos portos de Leixões, Aveiro e Setúbal registou um comportamento positivo, “não conseguindo anular, contudo, o desempenho negativo dos restantes”, adianta a AMT.

Manteve-se o crescimento do segmento de contentores, que apresentou mais 3,7% do volume de TEU (medida padrão de um contentor com 20 pés de comprimento), por efeito de variações positivas da generalidade dos portos, à excepção de Lisboa (que registou menos seis mil TEU). Leixões e Sines apresentaram crescimentos de mais 26,7 e mais 12,4 mil TEU, respectivamente.