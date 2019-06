Portugal: Grupo DIA fecha acordo com credores para refinanciar dívida

Em comunicado, a retalhista espanhola explica que, com base no acordo que envolve dez bancos e sete ‘hedge funds’, o montante poderá ser utilizado ao longo dos próximos quatro anos. A cadeia dona do Minipreço realça ainda que, já conta com 500 milhões de euros que foram injectados pela LetterOne, a principal accionista do grupo.

No mesmo comunicado, a cadeia retalhista que detém também a insígnia Clarel confirma que chegou a acordo com os bancos credores para ter acesso a uma injecção adicional de 271 milhões de euros, que serão utilizados consoante as necessidades de negócio.

Este acordo prevê ainda a possibilidade de aceder a mais 100 milhões de euros através de aumento de capital.

O DIA detalha que o financiamento será estruturado até 600 milhões provenientes dos accionistas, através de um aumento de capital, dos quais 500 milhões serão assegurados pela principal accionista LetterOne. O montante de 200 milhões é obtido através de um empréstimo garantido também pela LetterOne e 71 milhões serão assegurados pelos credores atuais.

Entre os atuais credores estão o Santander, BBVA, Barclays, Caixa Bank, Deutsche Bank, ING, Postbank, SocGen, Mitsubishi, Bankia e BNP Paribas.