Portugal exportou 733,2 milhões de dólares de bens para a China até Abril

De acordo com dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, as trocas comerciais entre Lisboa e Pequim ascenderam a 2,12 mil milhões de dólares até Abril, o que corresponde a um aumento de 13,7%, em comparação com o período homólogo do ano passado.

Já as importações de produtos chineses aumentaram 22,64%, em relação ao mesmo período do ano passado.

Portugal importou da China bens no valor de aproximadamente 1,38 mil milhões de dólares, tendo Lisboa um saldo comercial negativo com o país asiático de cerca de 647 milhões de dólares.

Contudo, no mês de abril as compras de bens de Portugal à China quebraram 9,1%, em relação ao mesmo mês de 2018, fixando-se nos 353,8 milhões de dólares.

Em sentido inverso, Lisboa vendeu, em abril, bens no valor de 187,4 milhões de dólares, um ligeiro aumento de 0,14%, comparando com o mês em análise do ano passado.