Portugal: Emirates recruta assistentes de bordo e promete pagar mais 2 mil euros mensais

A Emirates anunciou que vai marcar presença em Lisboa, Braga, Porto e Faro para recrutar assistentes de bordo para as suas viagens nacionais e internacionais.

A empresa anunciou que vai estar em Lisboa no próximo dia 25 de Agosto, no Hotel Marriott, desde as 9 horas da manhã para recrutar os interessados em trabalhar com a companhia.

Em Braga, o dia também é aberto a quem quiser aparecer e tornar-se um colaborador da Emirates. A data para o distrito do Norte é no próximo dia 27 de Agosto, também pelas 9 horas, no Hotel Melia Braga – Hotel & Spa.

No Porto, apesar de ainda não ser divulgado o local do recrutamento, sabe-se que terá lugar no próximo dia 17 de setembro pelas 9 horas da manhã.

A empresa vai ainda rumar ao sul do país, mais especificamente para Faro. O recrutamento vai acontecer no dia 19 de Setembro, pelas 9 horas, num local ainda por anunciar.

Para quem estiver sediado no Dubai, a companhia paga alojamento ou uma compensação financeira. Os trabalhadores da Emirates têm direito a seguro de saúde e de vida.

Em relação a férias, a empresa garante o direito a 30 dias por ano, no mínimo. A companhia paga uma passagem de voo para regressar a casa por ano.

Um ordenado médio para o pessoal de cabine da Emirates atinge os 2.290 euros por mês, livres de impostos.