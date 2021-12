Portugal é o país com mais empresas na 36ª edição da FILDA

Portugal representado com sociedades do ramo alimentar, construção civil e de tecnologia é o país com mais empresas na 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), que decorre desde o dia 30 de Novembro, na Zona Económica Especial (ZEE), Luanda-Bengo.

O embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, em visita a FILDA elogiou a feira e disse que a relação entre Portugal e Angola é de confiança, as empresas portuguesas continuaram empenhadas em apoiar os esforços do País para a diversificação da economia nacional.

“Todas as oportunidades de negócios, quer seja no âmbito do processo de diversificação económica, como do sector energético, mineiro e agro-negócio, Portugal está de olhos”, afirmou.

Quanto aos empresários sobretudo portugueses, disse ser necessário que os investidores sejam “bem tratados” e protegidos, justificando serem os embaixadores de Angola para maior captação de investimento estrangeiro.