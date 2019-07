“Portugal devia aproveitar melhor a ZEE”, diz director-geral do sexto maior grupo de transporte marítimo mundial

O japonês Jotaro Tamura, managing director da Ocean Network Express Portugal, um grupo de transporte marítimo de contentores, é da opinião que Portugal deveria aproveitar melhor a ZEE.

“Hoje em dia, a logística depende muito de terminais que se encontram em posições cruciais. Portugal apenas controla o fluxo das embarcações de partem e que chegam ao país, mas não mais do que isso”, referiu o managing director do sexto maior grupo de transporte marítimo de contentores do mundo, com uma capacidade de 1,44 milhões de TEU.

“Isto é algo em que Portugal precisa de trabalhar mais”.

Este desaproveitamento da ZEE torna-se mais marcante caso se tenha em consideração que “Portugal é geograficamente um local estratégico para o comércio marítimo”, disse o japonês que controla uma frota de cerca de 240 navios. “Portugal está num cruzamento para o comércio marítimo e há navios em todas as direcções”.

Além disso, “o país tem o Atlântico e está próximo do Mediterrâneo, da costa africana e da América do Norte”, reforçou Jotaro Tamura, que se deslocou a Lisboa para assinalar o primeiro ano de existência da joint-venture da ONE Portugal com a Garland, uma empresa de transportes, navegação e logística portuguesa mais antiga que os Estados Unidos da América.