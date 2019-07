Portugal: Conselho da Diáspora sugere criação de zona de livre-comércio Europa-África

“É em África que estará um quarto da população mundial e a Europa tem os seus próprios conhecimentos. Se interagirem e criarem uma enorme zona de comércio livre” poderão contrabalançar “os dois grandes blocos - China e Estados Unidos”, afirmou o empresário Filipe de Botton, à margem do Euroafrican Forum, que começou hoje, em Cascais, arredores de Lisboa.

Em declarações à Lusa, o organizador do encontro referiu que este assunto será debatido no fórum e que “é fundamental que se criem pontes, sem qualquer segundo pensamento ou reticências do passado”, considerando que ainda “há uma grande distância entre a Europa e África”.

O empresário adiantou que outro objectivo do encontro “é que se aproveite o chamado softpower (poder) das diásporas” e apelou a que os países africanos criem o seu próprio Conselho da Diáspora” e usem as suas diásporas em favor do seu próprio país.

Cascais acolhe hoje e na sexta-feira o Fórum Europa-África, um encontro que conta com investigadores e representantes de países e organizações dos dois continentes e que tem como tema “Parceria de Igualdade: Partilhando Valores, Partilhando Prosperidade”.

No primeiro dia, participam no fórum, que se realiza no ‘campus’ de Carcavelos da School of Business and Economics (SBE), os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e Moçambique, Filipe Nyusi, com uma conversa sobre o futuro das relações entre a Europa e África.