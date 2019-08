Portugal: Congresso das Testemunhas de Jeová contribuiu para a subida dos preços dos hotéis

A justificar estes resultados surge a crescente importância dos grandes eventos, de cariz religioso, cultural e desportivo, para a hotelaria nacional.

“Foi assim no Grande Porto, que assistiu a mais uma edição do NOS Primavera Sound; em Lisboa, Estoril e Sintra, com o Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová; em São Miguel, Açores, onde se realizou o Congresso Inter- ilhas desta religião e o ACP Golfe Cup”, detalha Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, sublinhando que a subida de preço homólogo nestes destinos foi sobretudo reflexo da procura gerada por esses eventos.

De acordo com o AHP Tourism Monitors, ferramenta exclusiva de recolha de dados da hotelaria nacional trabalhados mensalmente pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, em junho último, a Taxa de Ocupação (TO) nacional fixou-se nos 81%, enquanto o ARR (Preço médio por quarto ocupado) e o RevPAR ( Preço médio por quarto disponível) registaram, ambos, um crescimento de 8%, face ao mesmo mês do ano anterior.

Relativamente à taxa de ocupação, a responsável dá ainda nota de que cresceu ligeiramente no mês de junho e mantém-se estável pelo terceiro mês consecutivo. “Neste indicador, de salientar o decréscimo significativo registado na Madeira, que revela a quebra, que já vem de há alguns meses, dos mercados alemão e inglês”, conclui.