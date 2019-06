Portugal: Boeing quer mais 500 engenheiros nas fábricas da Embraer

Esta foi a perspectiva transmitida ao ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, no encontro que manteve com o vice-presidente da Boeing, Marc Allen, na 53ª edição do certame Paris Air Show, o salão internacional da aeronáutica que se realiza no aeroporto de Le Bourget entre 17 e 23 de junho.

Se os reguladores não colocarem objeções à compra da Embraer pela Boeing, as fábricas portuguesas deverão aumentar a intensidade de laboração, o que inclui a reavaliação do futuro das OGMA. O próprio projeto das fábricas de Évora poderá ter um reforço a pensar no aumento da produção de componentes destinados a novos modelos, segundo avança o Jornal Económico na sua edição desta sexta-feira, 21 de junho (acesso pago).

“Isto significará um aumento da facturação, maior volume de investimento e o reforço das contratações de pessoal, cujas perspectivas de curto prazo implicarão a contratação de mais 100 engenheiros”, admitiu o ministro ao Jornal Económico. “Mas no horizonte de quatro anos a Embraer-Boeing deverá contratar mais 500 engenheiros”, adianta João Gomes Cravinho.

O actual enquadramento industrial português “é adequado à captação de novos projectos do cluster aeronáutico, embora o processo de decisão de um novo investimento não seja imediato, pois implica sempre decisões que levam algum tempo a maturar”, refere o ministro.

Mesmo assim, as perspectivas de negócios são muito boas porque a fileira existente em Portugal permite ganhos de escala entre os vários fornecedores instalados no mercado nacional. De imediato, Portugal tem o conforto de saber que os maiores construtores mundiais, a Airbus e a Embraer, compram componentes para os seus aviões às unidades fabris do sector existentes em Portugal. Além disso, se os reguladores derem luz verde à operação Boeing-Embraer, antes do fim do ano a Embraer passará a ser Boeing.