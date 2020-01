Portugal: Automóveis ajudam exportações a subir 8,6% em Novembro

O défice da balança comercial de bens caiu 329 milhões de euros quando comparado com o mês homólogo de 2018, para os 1.735 milhões de euros.

O grande motor das vendas de Portugal foram os automóveis no penúltimo mês do ano passado. “Destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de material de transporte (+38,6% e +28,4%, respectivamente), sobretudo nas exportações de automóveis para transporte de passageiros e nas importações de outro material de transporte (sobretudo aviões)”, segundo o organismo de estatística nacional.

Assim, no trimestre que acabou em novembro de 2019, as exportações cresceram 7,4% e as importações aumentaram 6,6%, relativamente aos mesmos três meses do ano anterior, quando haviam subido 3,4% e 5%, pela mesma ordem. “Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em novembro de 2019 o saldo da balança comercial situou-se em -1 374 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice, pela primeira vez este ano, de 137 milhões de euros face a novembro de 2018”, refere ainda o relatório do INE publicado esta manhã.