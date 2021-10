Portos de Luanda e Antuérpia assinam acordo de cooperação

A Empresa Portuária de Luanda (EPL) conta, doravante, com o apoio em formação, consultoria e gestão do Port of Antwerp Internacional (PAI) e da APEC Antwerp/Flanders Port Traning Center, após acordo assinado, nesta quarta-feira, em Antuérpia na Bélgica, noticiou o Jornal de Angola

O presidente do Conselho de Administração da Empresa Portuária de Luanda (EPL), Alberto António Bengue, e o director-geral do Porto Internacional de Antuérpia (na transcrição em português), Kristof Watershoot, foram os subscritores do referido memorando de entendimento.

Com o acordo, a EPL partilha a partir de agora das experiências do centro internacional de excelência na gestão portuária da Bélgica, entidade apoiada por profissionais espalhados pelo mundo.

“O Porto de Luanda passa, deste modo, a fazer parte de uma rede global de troca de experiências e saberes, e fica mais apto para cumprir a missão que lhe está confiada pelo Governo de Angola”.

O memorando visa, entre outros objectivos, promover uma cooperação mutuamente benéfica entre a EPL e o PAI no domínio da formação em tecnologias de dragagem, engenharia portuária, sustentabilidade, planeamento estratégico, política de concessões, marketing de negócios, logística portuária e cadeias de abastecimento, além de formação de pessoal e quadros.