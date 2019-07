Porto Pesqueiro absorve 50 milhões USD

O presidente do Conselho de Administração, Cardoso Pereira, disse que o Porto conta com uma zona de atracagem para quatro traineiras em simultâneo e quatro câmaras de frio de cinco toneladas cada. “As nossas infra-estruturas permitem ter um fluxo de armazenamento de 50 mil toneladas por ano e pretendemos exportar 15 por cento desta capacidade ”, disse.

O Porto detém 15 embarcações de pesca mas, devido à falta de licenciamento, contratou empresas certificadas pelo Governo para a captura do pescado ao longo na zona costeira, prevendo-se que as operações descongestionem a descarga em Luanda.

Estão em construção, na China, 50 novas embarcações com capacidade de 120 toneladas cada, 20 das quais já estão prontas, faltando apenas uma vistoria do Ministério das Pescas e do Mar para que cheguem ao país e iniciem a captura do pescado.

O projecto tem duas fases, sendo a construção do Porto Pesqueiro e infra-estruturas de apoio em terra a primeira, com a segunda a abarcar a construção de um Centro Regional de Fiscalização Pesqueira e uma Escola Média de Pesca com uma capacidade para 150 estudantes e a terceira a modernização do sistema de distribuição no Cuanza-Sul, bem como noutras províncias, com a construção de entrepostos.