Porto do Namibe com maior e mais capacidade - Ministro dos Transportes

Segundo o responsável, a capacidade estática actual do Porto, é de mil e 700 teus e que depois das obras da segunda fase, a mesma passou para dois mil e 700 teus, verificando-se um aumento de mil teus de capacidade.

Falando à Rádio Nacional de Angola (RNA), Ricardo de Abreu fez saber que com a reabilitação completa do cais, será possível introduzir novos e mais modernos meios e descarga/gruas móveis, permitindo assim o triplo dos movimentos no cais.

De acordo com o Ministro, o porto que anteriormente esteve virada para economia das províncias do Namibe, Huila, Cunene e Cuando Cubango, hoje está em posição de concorrer com os seus similares mais próximos, respondendo ao crescimento da demanda, que se avizinha com a retomada da exploração mineira e o incremento da produção agrícola nesta região.

“Ao nível do subsector marítimo e portuário temos vindo a estudar a possibilidade de replicar nos demais portos nacionais, o modelo de gestão de terminais, como acontece no Porto de Luanda. Fruto deste investimento esperamos que possam colocar-se na grelha de partida investidores privados nacionais e estrangeiros, com capacidade financeira e conhecimento, quando decidirmos lançar concursos. Precisamos de atingir e ultrapassar a cifra de seis milhões de toneladas ano, dos anos setenta”, sublinhou.