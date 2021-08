Porto de Luanda lança concurso internacional para exploração de terminais marítimos

A Empresa Portuária de Luanda (EPL) lançou nesta quarta-feira (11) o concurso internacional para a concessão, por 10 anos, da exploração dos terminais marítimos de passageiros do Kapossoca, Mussulo, Museu da Escravatura e Macôco.

A recepção de pedidos das peças do procedimento, segundo a instituição, numa nota divulgada à imprensa, iniciou a 10 de Agosto e as candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 12 de Setembro de 2021. O concurso, diz a nota, foi motivado pela descontinuidade do serviço por razões económico-financeiras, o que fez perder enquadramento de negócio.

Agora, acrescenta o documento, precisase pensar no futuro, tendo em atenção a funcionalidade e o mercado alvo. Por isso, explica, foi decidido avançar com dois concursos por prévia qualificação para a gestão e exploração dos terminais de passageiros do Kapossoca, Mussulo, Museu da Escravatura e Macôco.

Os activos descontinuados, refere a nota, preocupam a Empresa Portuária de Luanda (EPL), face à degradação dos mesmos que resultou da falta de manutenção, uma vez que o desenvolvimento da instituição está relacionado com o processo de cabotagem norte.

Os quatro terminais terão uma vertente turística. Perspectivas A concessão dos terminais a entidades privadas vai permitir a valorização do património da EPL e criar uma fonte de receita, através de rendas fixas/variáveis e ao mesmo tempo libertar a instituição para se focar na actividade principal, enquanto senhorio.

“Com a dinamização dos terminais marítimos espera-se proporcionar o desenvolvimento das actividades náuticas e culturais, assim como atender o crescimento da região”, disse o Porto de Luanda no documento enviado à imprensa.

A revitalização destas infra-estruturas, diz a EPL, visa garantir a efectiva funcionalidade, manutenção, conservação e protecção ambiental. Também pretende integrar e formalizar a actividade dos detentores de pequenas embarcações que exercem (de modo informal) o serviço de táxi marítimo.

“A entidade concedente está a trabalhar com o Instituto Marítimo e Portuário de angola (IMP) no sentido de aprovar os instrumentos normativos para regular a actividade de táxi marítimo e as rotas de navegação na Baía do Mussulo, numa lógica de inclusão económica, observância das medidas de segurança e protecção ambiental”.

Perspectivas A estratégia da concessão das infra-estruturas está alinhada aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), previstos na agenda 2030 e adoptados pelo Executivo angolano, particularmente a inclusão das comunidades locais.