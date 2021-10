Portal de Escoamento da Produção Nacional junta produtores no mesmo espaço

Os produtores nacionais vão poder realizar leilões com o lançamento do portal de escoamento 4.0, apresentado pelo secretário da indústria Ivan do Prado nesta quarta-feira (29).

De acordo com o secretário da Indústria, o Portal de Escoamento da Produção Nacional tem como principal finalidade juntar, no mesmo espaço com possibilidade de realização de leilões, empresários, cooperativas, prestadores de serviços logísticos e o consumidor final.

“A plataforma é um mercado digital onde os produtores e consumidores poderão negociar os produtos nacionais e terão oportunidade de apresentar as ofertas e procuras”, disse.

Ainda Acrescentou que o Escoamento 4.0 tornará o comércio mais dinâmico no sector, com custos reduzidos, bem como o alargamento do mercado, encurtando a distância.

Com o www.escoamento4.0.ao, o Ministério da Indústria e Comércio pretende ainda incentivar o comércio electrónico (o E-commerce) e reduzir distâncias, à medida que junta, na plataforma, os grandes e pequenos produtores, cooperativas, entidades retalhistas, prestadores de serviços de transporte e logística, bem como o consumidor final.