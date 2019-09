Porsche desperta alma eléctrica. Preço do Taycan superam os 158 mil euros Para a primeira performance de um veículo eléctrico da marca, a Porsche apostou na divulgação das versões mais potentes. Com o modelo regular a debitar 500 quilowatts (kW) ou 680 cavalos de potência, o Turbo S está reforçado com um total de 761 cavalos ou 650 kW.