Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo já em construção

O Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, orçado em 77 milhões USD, já começou a ser construído.

O projecto, cuja maquete encontra-se exposta no hall do recinto que acolhe a 1ª Conferência Internacional e Exposição sobre o Sector Mineiro que decorre desde ontem, 20 de Novembro, no Centro de Convenções de Talatona, foi aprovado através do Despacho Presidencial nº 36/19 de 25 de Março.

Localizado a norte da cidade de Saurimo, o Pólo de Desenvolvimento Diamantífero, tem como objectivo principal reunir num só espaço empresas relacionadas com a economia mineradora, com foco na cadeia de valor dos diamantes, e oferece as infra-estruturas adequadas para o desenvolvimento desta actividade.

Terá as características de uma Zona Económica Especial e prevê criar um conjunto de oportunidades de investimento privado para nacionais e estrangeiros. A par da instalação de empresas e de negócios directamente ligados ao sub-sector diamantífero, em particular, e ao sector mineiro em geral, prevê-se também que seja um centro de formação e a capacitação de quadros, com a implantação de dois importantes centros – um especializado em classificação e avaliação de diamantes, da responsabilidade da SODIAM; outro especializado em gemologia, geologia, estudos e projectos, da ENDIAMA.

A área comercial será constituída por um núcleo que integra lojas, restaurantes, bancos, repartições fiscais, escritórios, centro de convenções e os dois centros de formação.

A área industrial terá acesso controlado, segurança reforçada e será composta por 26 lotes de diferentes dimensões destinados à implantação de fábricas, plataformas logísticas e entrepostos aduaneiros do ramo da mineração e não só. Num dos lotes está prevista a construção duma fábrica de lapidação de diamantes e nos restante quatro serão construídas naves industriais de 750m² para arrendamento.

Nos restantes lotes, inteiramente destinados à iniciativa privada, poderão ser integrados outros empreendimentos industriais inerentes à indústria diamantífera, nomeadamente fábricas de lapidação.

Um dos aspetos relevantes deste Pólo é a sua autossuficiência energética, que será garantida pela construção de uma estação híbrida (solar e térmica), por forma a torná-lo independente do funcionamento da rede local.