PM são-tomense quer alargar exportação de produtos agrícolas para a costa africana

“Angola é um mercado, Cabo Verde é outro mercado, Guiné Equatorial está aqui perto. Já exportávamos os nossos produtos para Gabão, porquê que se deixou de fazer? Nós vamos retomar”, disse Jorge Bom Jesus, que inaugurou hoje uma feira de vendas de produtos agropecuárias no centro da capital, no âmbito da comemoração do Dia das Nacionalizações.

O chefe do executivo de São Tomé e Príncipe lamentou a disparidade entre o nível de alimentos importados e os produtos produzidos localmente, defendendo que o que se produz hoje no país “tem qualidade e quantidade suficiente para se diminuir a importação de determinados produtos”.

“Nós não podemos continuar com esse fosso entre a importação e exportação, isto é inadmissível. Temos que encontrar formas, primeiro de tirar o produto do mato para a cidade, depois tirar do país para o exterior”, acrescentou Jorge Bom Jesus.

O Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural organizou hoje uma feira de venda de produtos agrícolas, hortícolas e de carne, incluindo exposições de produtos das maiores empresas do país, tais como as duas empresas de telecomunicações, a Unitel e a Companhia São-tomense de Telecomunicações (CST).

“Nós precisamos reorganizar-nos bem, precisamos da certificação dos nossos produtos, precisamos dos acordos de livre circulação de pessoas e bens, sobretudo a nível das alfândegas”, defendeu o governante.