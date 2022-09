Plastcon investe 2,5 milhões USD para fomentar exportação de utensílios plásticos

A Plastcon, fábrica de utensílios de plásticos, investiu 2,5 milhões USD para fomentar a exportação de cápsulas para a República Democrática do Congo (RDC), diz ao Mercado o Director-geral, João Roda.

Para materialização do plano no primeiro semestre do próximo ano, de acordo com João Roda, a empresa está já a tratar da logística junto dos potenciais clientes.

Mais adiante considerou as questões logísticas como complexas, na medida em que estão a ser retomados os contactos com a RDC depois do período pandémico.

“Os contactos estão a ser feitos e tencionamos avançar no primeiro semestre do próximo ano. Neste momento, estamos a tratar da questão logística junto dos nossos clientes”, começou por dizer, numa alusão de que o plano de expansão está em desenvolvimento, pelo que as transacções estão a ser feitas.

Instado sobre o plano de expansão da empresa o nosso interlocutor referiu-se nos seguintes termos: “Trabalhamos com Business to Business (empresa para empresa),pois nas outras províncias não há demanda industrial que justifique a nossa presença”.

Apesar disso, referiu, há excepção para a província de Benguela pelo facto de se verificar demanda acentuada dos produtos.

“Temos uma série de clientes a importar nesta localidade do País, o que nos obriga, certamente, a ter uma equipa comercial naquela província para acompanhar as necessidades dos clientes”, enfatizou João Roda para quem não se justifica por enquanto a expansão da empresa para as outras províncias.

Resposta a demanda

Para responder a demanda do mercado nacional a Plastcon produz diversos utensílios de plásticos, desde caixas de cervejas, de refrigerantes, para produtos agrícolas, como por exemplo, o tomate, a batata rena, a cebola, para além de baldes de tinta.

O sector de embalagens e utensílios plásticos, têm muita concorrência na indústria cervejeira, e nós temos como principais clientes os grupos Refriango, Castel, bem como a indústria alimentar(Horeca, Leonor Carrinho, Alimo e Mafcon).

Prova disto, sustentou, a maior facturação da unidade fabril é da produção em grande escala de grades para a indústria de bebidas com cerca de 70%.

A preferência pelos produtos daquela sociedade, justificou, é fruto dos custos e da qualidade dos produtos influenciada pela matéria-prima importada da Arabia Saudita, do Médio Oriente, Africa do Sul, EUA e Europa, associando-se a maquinaria proveniente da Alemanha e Itália.

Capacidade produtiva

A Plastcon tem uma capacidade instalada de 600 toneladas de plástico por mês e conta com 160 trabalhadores.

A produção custou aos cofres da empresa cerca de 1 milhão USD em equipamentos, tecnologias, termoformagem e linha de impressão.

A produção de utensílios de plásticos, sublinhou João Roda, surgiu da necessidade de acompanhar as inovações do mercado, ressaltado que o projecto é uma inovação da Plastcon para a produção massiva de artigos descartáveis como “copos impressos”, cuvetes de take way de alumínio, cuvetes de plástico, talheres, pratos, palhinhas e bases descartáveis para bolo.

“Os produtos descartáveis têm a sua origem no projecto DescartAngola que surgiu em 2019”, lembrou.

No tocante ao volume de negócios, a empresa que consumiu 10 milhões USD para a sua concepção, em 2021, teve um crescimento significativo com uma facturação de cerca de 12 milhões USD, tendo como objectivo neste quesito encerrar este ano com pelo menos 14 milhões USD.

Um sector vasto

João Roda considera, no entanto, que o sector de plástico no País “é muito vasto” pelo facto de existir já alguma indústria transformadora.

“Existem várias indústrias transformadoras e com isso há muita concorrência nos artigos domésticos, principalmente com empresas chinesas e libanesas que são muito fortes”, apontou. “Não competimos neste sector, mas ficamos pelo trabalho de Business to Business (empresa para empresa) ”, sublinhou.

Desde 2015 no mercado, a Plastcon é uma empresa de direito angolano vocacionada para a produção industrial de embalagens e distribuição de produtos, especializada no fabrico de utensílios de plástico.