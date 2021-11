Pfizer, BioNTech e Moderna lucram aproximadamente 56 mil euros por minuto

A Pfizer, a BioNTech e a Moderna têm lucros conjuntos de aproximadamente 56 mil euros por minuto com as vacinas da COVID-19, avançou a AFP.

O The Guardian adiantou que a People’s Vaccine Alliance, uma campanha para um acesso mais amplo às vacinas, criticou as empresas por venderem uma grande maioria das doses aos países ricos, enquanto os países mais pobres continuam com uma grande parte da população por vacinar.

Com base nos cálculos dos relatórios partilhados pelas empresas, estima-se que as três em conjunto terão lucros, antes dos impostos, à volta de 29 mil milhões de euros em 2021.

De acordo com a Lusa, em contraste, a AstraZeneca e a Johnson & Johnson forneceram as suas vacinas sem fins lucrativos, embora ambas tenham anunciado que prevêem o fim desse acordo quando a pandemia terminar.

"É obsceno que apenas algumas empresas lucrem milhões USD a cada hora, enquanto apenas 2% das pessoas em países de baixa renda foram totalmente vacinadas contra o coronavírus", afirmou Maaza Seyoum da Aliança Africana e da Aliança de Vacinas do Povo da África.