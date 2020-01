Petrolíferas já vendem divisas livremente à banca a partir de hoje

As petrolíferas passaram a vender, a partir de hoje, 2 de Janeiro de 2020, dólares directamente aos bancos comerciais, na sequência do anúncio do BNA depois da última reunião do Comité de Política Monetária realizada no dia 29 de Novembro de 2019, em sessão ordinária para analisar o comportamento dos principais indicadores económicos, com destaque para o comportamento de preços e a evolução do mercado cambial.

Os gestores bancários contactados pelo Mercado confirmam que, de facto, desde o princípio de Dezembro, após o anúncio do BNA, que os bancos intensificaram os contactos junto das petrolíferas, “evoluindo de uma relação de cliente para parceiro e algumas empresas já começaram a canalizar divisas directamente aos bancos comerciais”, comentou o administrador de um banco que prefere não ser citado.

O director de comunicação de um outro banco, que figura na lista dos big fives da banca angolana, que também prefere não ser mencionado, diz que “ é difícil quantificar, mas na reunião matinal de hoje os colegas da área confirmaram contactos com duas petrolíferas com as quais o banco estabeleceu parceria para a compra de divisas”.

Na sequência da decisão do BNA, de liberalizar o mercado cambial, os bancos comerciais foram também orientados a não restringirem a movimentação das contas dos clientes em moeda estrangeira. O objectivo é normalizar o mercado cambial, com a redução da intervenção directa do BNA, aumento do número de participantes do lado da oferta e a dinamização do mercado cambial interbancário. Assim, o Comité de Política Monetária decidiu cessar a aquisição, pelo BNA, de moeda estrangeira às companhias petrolíferas, devendo estas passar a vendê-las directamente aos bancos comerciais, a partir do dia 2 de Janeiro de 2020.

O BNA decidiu também reduzir o limite da posição cambial dos bancos comerciais de 5% para 2,5%, com efeitos a partir do dia 2 de Janeiro de 2020.