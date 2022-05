Petrolífera japonesa ENEOS anuncia saída de projecto de gás

A companhia petrolífera japonesa ENEOS anunciou hoje a saída de um projecto de gás no sul de Myanmar, devido à actual situação no País.

A ENEOS decidiu retirar-se do projecto Yetagun, do qual detinha 19,3% através da subsidiária Nippon Oil, “tendo em conta a situação actual do país, incluindo as questões sociais e a projecção económica baseada na avaliação técnica dos campos de gás Yetagun”, de acordo com um comunicado da petrolífera.

A saída da empresa japonesa será efectiva assim que for aprovada pelo Governo birmanês, acrescentou a mesma nota.

No sábado, a petrolífera estatal tailandesa PTTEP e a petrolífera malaia Petronas, parceiros no projecto Yetagun, anunciaram também a saída, deixando a companhia estatal birmanesa como único operador.

Desde o golpe militar de 01 de Fevereiro de 2021, que pôs fim a uma década de uma frágil democracia, empresas internacionais de energia, como Chevron, Total e Woodside, decidiram deixar Myanmar (antiga Birmânia), devido às violações dos direitos humanos cometidos pela junta no poder.