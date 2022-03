Petrolífera italiana Eni suspende compra de petróleo bruto da Rússia

O grupo petrolífero italiano Eni anunciou hoje que suspendeu os contratos de compra de petróleo bruto da Rússia, uma semana depois de revelar que venderia a sua participação no gasoduto que liga a Rússia a Turquia.

"A Eni suspendeu novos contratos para o fornecimento de petróleo bruto ou derivados de petróleo da Rússia", disse um porta-voz do grupo, citado pelos órgãos de comunicação social italianos.

"Em todo o caso, a Eni vai operar em total conformidade com o que for estabelecido pelas instituições europeias e nacionais", acrescentou.

No dia 02 de Março, a gigante petrolífera italiana anunciou que iria prosseguir com a venda da sua participação conjunta de 50%, em partes iguais com a russa Gazprom, no gasoduto "Blue Stream", que liga a Rússia à Turquia, devido à invasão da Ucrânia.

"No que diz respeito à participação conjunta e em partes iguais com a Gazprom no gasoduto 'Blue Stream', a Eni pretende proceder à venda da sua participação", disse na altura um porta-voz da empresa, que especificou que a sua presença actual na Rússia era "marginal".

A Eni segue o exemplo de grandes petrolíferas como as britânicas Shell e BP, que anunciaram a retirada de projectos na Rússia devido à invasão militar russa na Ucrânia.