Petróleo dos EUA prepara-se para a melhor série de ganhos em dois anos

Os preços do petróleo estão a caminho da maior sequência de valorizações dos últimos dois anos, apoiada por uma queda no número de “stocks” de petróleo nos Estados Unidos, assim como pelo corte de produção anunciado pela Arábia Saudita no início deste ano.

O norte-americano WTI (Wets Texas Intermediate) está a valorizar pelo sétimo dia consecutivo, naquele que é o maior ciclo de subidas desde Fevereiro de 2019. Por esta altura valorizar 1,05% para os 53,77 dólares por barril.

O mesmo não acontece com o Brent, que serve de referência para Portugal, que sofreu uma queda ligeira no início desta semana. Hoje, o barril deste activo valoriza 1,17% para os 57,24 USD.

O Instituto Americano de Petróleo reportou uma queda de inventários para os 5,82 milhões de barris na semana passada, o que representa a quinta descida semanal seguida.