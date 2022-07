Petrobras conclui a venda da sua participação na Gaspetro

A maior empresa estatal brasileira, Petrobras, anunciou esta segunda-feira, 11, que tinha concluído a venda dos restantes 51% da sua participação na Gaspetro, negociada por 2,091 mil milhões de reais (cerca de 390 milhões de euros).

O negócio foi concluído com a empresa brasileira Copass Gás e Energia S.A., que pagou o montante total na segunda-feira, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE), de acordo com uma declaração divulgada pela Petrobras.

Com a transacção, a companhia petrolífera estatal completa a venda de 100% da sua participação na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro), uma vez que os restantes 49% foram negociados em 2015 com a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, uma subsidiária do grupo japonês no sector do gás.

Gaspetro é uma sociedade holding com participações em 18 empresas de distribuição de gás natural localizadas em todas as regiões do gigante sul-americano.

As suas redes de distribuição totalizam aproximadamente 10.000 quilómetros e servem mais de 500.000 clientes, com um volume distribuído de cerca de 29 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

A venda faz parte do ambicioso plano de desinvestimento da maior empresa brasileira para reduzir a dívida, melhorar o seu perfil financeiro e concentrar as operações nos activos mais rentáveis, principalmente na exploração de hidrocarbonetos em águas profundas.