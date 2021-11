PETROANGOLA e ANP analisam questões para o desenvolvimento do conteúdo local

A PETROANGOLA e o superintendente do Conteúdo Local da Agência Nacional de Petróleo do Brasil (ANP), Luiz Bispo, analisaram questões que giram em torno do conteúdo local em Angola, nesta quinta-feira, em Luanda.

No âmbito da dinamização do sector petrolífero nacional e promoção do conteúdo local, foi analisada a implementação da Lei n,º 271/20 de 20 de Outubro, capacitação, medição, fiscalização e de como o modelo do Brasil pode servir de exemplo para o desenvolvimento do conteúdo local em Angola.

O encontro enquadra-se na iniciativa da PETROANGOLA na promoção do conteúdo local, no sentido de colaborar com o governo na expansão do sector e na execução de uma melhor política, atendendo a necessidade de se implementar no País um modelo eficiente, em que se adoptam as directrizes dispostas na Lei 271/20 de 20 de Outubro.

A PETROANGOLA defende que as políticas do conteúdo local devem ser desenvolvidas numa perspectiva de longo prazo, com a definição de metas realísticas e adaptadas ao contexto local, a fim de se evitar ineficiências.

O diálogo regular entre as empresas do sector de O&G e as autoridades governamentais, constitui um factor chave para o sucesso, tendo em conta a possibilidade de se desenvolver uma avaliação conjunta das necessidades e potencialidades locais, e assim, implementar estratégia para o conteúdo local.