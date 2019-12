Pescas: recuperar infra-estruturas é uma das prioridades em 2020

A governante afirmou igualmente que a correcção da tendência de haver mais pesca no Sul do País em relação ao Norte, entre outras acções, consta das prioridades previstas para o próximo ano.

A ministra fez um balanço positivo da actividade do sector em 2019, principalmente em termos organizativos, o que irá facilitar o desenvolvimento das pescas.

Em relação à previsão de captura em 2020, afirmou que se prevê atingir as 312 mil toneladas na pesca marítima e 200 mil na pesca continental.

Até Novembro último, os dados preliminares indicavam um aumento acima dos 90% nos níveis de captura de pescado.

Maria Antonieta Baptista disse que se pretende apostar mais no fomento da aquicultura, através do sector privado com o apoio metodológico do Ministério das Pescas e do Mar.

A ministra, que falava à margem da entrega da cesta básica e produtos diversos à população do bairro Tangue Seco, distrito de Belas, em Luanda, afirmou que de forma regular o sector passará a prestar ajuda a esta comunidade carente.