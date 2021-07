Pescangola com quebra nas vendas de 4,9 milhões Kz

A Pescangola, EP, apresentou uma quebra nas vendas de 4,9 milhões Kz em 2020 devido aos desvios que se verificaram na comercialização de combustíveis, de acordo com um relatório divulgado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Segundo o relatório, os indicadores de rendibilidade dos capitais próprios, do activo e das vendas, no período em análise correspondem a 56,05%, 11,7%, respectivamente, o que significa que os investimentos em activos e a remuneração dos capitais próprios foram capazes de gerar resultados positivos.

Relativamente aos activos não correntes apresentam uma variação negativa de 35% em comparação com o período homólogo, este facto deriva da diminuição, por via das amortizações do valor das imobilizações corpóreas e dos outros activos financeiros.

Por seu turno, os activos correntes apresentam um aumento de 85% em comparação com o período homólogo. O referido aumento foi influenciado pelas variações positivas nas contas a receber de 61% e nas disponibilidades de 267% em relação ao exercício anterior.

Segundo o relatório, em comparação com o período homólogo, o activo total apresenta uma variação negativa de 10%.

No que diz respeito ao quadro de trabalhadores, a empresa no exercício da sua actividade em 2020, teve um total de 185 colaboradores, contra os 191 reportados no ano anterior.

Quanto aos passivos não correntes não registaram qualquer variação ao longo do período, mas em contrapartida, os passivos correntes apresentaram uma diminuição de 20% em comparação com o período do ano transacto, influenciados pela diminuição nas contas a pagar, nos empréstimos e em outros passivos correntes.

“O resultado operacional advém, por um lado, do aumento do volume de negócios em 11% face ao ano transacto. Por outro lado, a estrutura de custos operacionais reduziu em 17% face ao ano anterior, sobretudo a rubrica dos CMVMC (custos com aquisição do gasóleo e outros) em 99,9%”, lê-se no relatório.

Refere ainda o documento que, o resultado líquido teve um impacto negativo dos resultados não operacionais, tendo variado de 14,2 milhões Kz para 66,2 milhões Kz negativos relativamente ao exercício anterior, e decorrem essencialmente das regularizações relativas a exercícios anteriores

Os fluxos de caixa das actividades operacionais cifraram-se em 260 milhões Kz, revelando que os recebimentos foram superiores aos pagamentos, verificando-se um desembolso líquido de 345 milhões Kz em investimentos, resultando assim num aumento do caixa e seus equivalentes 182 milhões Kz para um saldo de 669 milhões Kz no final do ano.

Foi registada uma autonomia financeira de 19%, superior em 6,23% comparativamente ao exercício anterior, significando que o nível de financiamento é muito elevado, considerando que a empresa é suportada por 81% de capitais alheios.

Os passivos continuam a ser superiores aos capitais próprios, e consequentemente o rácio de solvabilidade de 23% revela a fraca capacidade da empresa em cumprir com os seus compromissos a médio e longo prazo. No entanto, melhorou em 9% comparativamente ao ano anterior.

Segundo o parecer do Conselho Fiscal representado pelo seu presidente Miguel de Almeida, relativamente à actividade desenvolvida em 2020, foi registada a atracagem de 416 embarcações e de 73,9 mil toneladas de descargas de pescado, superior em 14% respectivamente, face ao exercício de 2019.

Relatou ainda o Conselho Fiscal que a empresa manteve 14 escritórios em regime de arrendamento face aos primeiros no exercício tranacto e, por outro lado, salienta que o Navio do Foz do Zaire e as gruas realizaram cerca de 115 e 235 operações respectivamente e foram também distribuídos pelo menos de 7.777 m3 de água às embarcações pesqueiras e às empresas que operam no interior do porto.

De acordo com o auditor independente, Crowe Angola, representado por João de Castro, para as contas a receber e a pagar, foi efectuada uma selecção de entidades representativas, para as quais foi enviado um pedido de confirmação de saldos e de movimentos ocorridos entre essa e a Pescangola, EP.

“Não obstante o contínuo trabalho de referência de todas as contas de balanço por parte da empresa, das respostas obtidas não nos foi possível concluir, para uma parte dos saldos identificados, nem foi possível realizar, para as respostas não obtidas, procedimentos alternativos de auditoria que nos permitisse concluir sobre a validade desses montantes (valores em AOA).

Refere também que para as reconciliações bancárias que nos foram fornecidas, subsistem ainda itens, com alguma antiguidade, referentes a entradas em bancos e outras situações, não reconhecidas na contabilidade, pelo que menciona também, não foi possível concluir quanto à existência de outros passivos e custos que eventualmente deveriam contar das demonstrações financeiras em 2020.