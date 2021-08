“ Payday “ para Tim Cook. CEO da Apple encaixa mais 750 milhões USD

Há 10 anos, quando sucedeu a Steve Jobs no cargo de CEO da Apple, Tim Cook assinou com a tecnológica um acordo que contemplou o pagamento de bónus distribuído ao longo do tempo.

Para assumir a liderança de uma das maiores tecnológicas do mundo, Cook aceitou um acordo que determinou o pagamento de 10 tranches numa década.

E, esta semana, chegará aos bolsos do CEO da Apple a décima e última tranche. Segundo a agência Bloomberg, Cook receberá cerca de 5 milhões de acções, que agora valem cerca de 750 milhões USD.

Com o valor das acções da Apple a crescer ao longo dos últimos anos, Tim Cook viu, ao longo dos últimos 10 anos, os bónus anuais engordarem. De acordo com dados do Bloomberg Billionaires Index, o executivo tem já uma fortuna avaliada em 1,5 mil milhões USD.