Parque eólico Nxuba, na África do Sul, atinge operação comercial

O parque eólico Nxuba - localizado na província de Eastern Cape na África do Sul e operado pela Enel Green Power RSA (EGP RSA) - está online.

O parque eólico de 144 MW foi concluído em novembro passado e espera-se que gere 460 GW de energia anualmente, após a assinatura de um contrato de fornecimento de energia de 20 anos com a estatal Eskom no âmbito do programa de aquisição de produtores de energia independente de energia renovável da África do Sul.

Além de aumentar o fornecimento de energia doméstica, o projecto visa eliminar cerca de 460.000 toneladas de emissões de carbono por ano, posicionando a África do Sul como um fornecedor líder de energia limpa.

“Continuamos a fazer investimentos para diversificar ainda mais a matriz de geração, ao mesmo tempo que promovemos uma transição energética sustentável e inclusiva, criando valor compartilhado para nossos accionistas”, disse Salvatore Bernabei, CEO da EGP RSA.

A EGP RSA possui actualmente um portfólio de oito projectos operacionais no país: a usina eólica Nojoli de 88 MW; Central de energia eólica 111MW Gibson Bay; a recém-operacional usina eólica Nxuba de 144 MW; 10 MW Upington e 82,5 MW Adams usinas de energia solar; Usina solar Pulida de 82,5 MW no Estado Livre; Usina de energia Tom Burke de 66 MW em Limpopo; e 82,5 MW Paleishuewel no Cabo Ocidental.