Parceria entre Claranet e MSTelcom vai permitir partilhar boas notícias - Director da Claranet

Segundo uma nota de que chegou a nossa redacção, a parceria vai permitir retirar vantagens da interligação entre as redes de ambas as empresas e da experiência da Claranet, com o objectivo de capacitar localmente a MSTelcom e dar resposta às necessidades das empresas angolanas, de serviços de Cloud e Security.

Neste sentido, diz a nota, a empresa passa a contar com um parceiro local, com uma equipa com capacidade técnica e comercial e alinhado com a oferta de Managed Services – nomeadamente Cloud e Security – que a Claranet já tem em Portugal e que poderá assim estender ao território angolano, através da MSTelcom, ao mesmo tempo que a mesma endereçará as necessidades das empresas angolanas.

A oferta de serviços de Cloud e Security por parte da MSTelcom faz parte da sua estratégia de regeneração e da sua passagem de uma empresa de serviços de Telecomunicações para uma oferta global de Managed Services de Comunicações e IT de nova geração, direccionado para as necessidades do mercado empresarial angolano.

O documento acrescenta ainda que como parceira estratégica, a Claranet tem condições necessárias para dar apoio à MSTelcom, que vai poder participar e usufruir do desenvolvimento tecnológico da empresa portuguesa e passar a disponibilizar, além da oferta tradicional, um conjunto de serviços idênticos aos da Claranet em todos os sectores de actividade.

Segundo o Director da Claranet para a região da Ibéria & América Latina, António Miguel Ferreira, esta parceria vai permitir partilhar boas práticas e know-how e assim potenciar as empresas angolanas, ou europeias com presença em Angola, com serviços de nova geração de Cloud e Security.

Para o Presidente da Comissão Executiva da MSTelecom, Fernando Adalberto, esta é a melhor altura para alicerçar esta parceria entre ambas as empresas.

“Vivemos um momento de regeneração do Grupo Sonangol, da MSTelcom, da economia nacional, do tecido empresarial, do sector público estatal, que exige um novo posicionamento da empresa para fazer face aos desafios do mercado e das empresas nacionais, mantendo o desafio de há 20 anos atrás que era o de fornecer serviços de elevada fiabilidade e excelência”, disse o responsável.