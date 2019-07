Países africanos procuram nova relação comercial com a China

Café, chocolate, produtos de beleza, têxteis ou joalharia, incluindo dos países africanos de expressão portuguesa, estiveram expostos no Centro de Convenções Internacional de Hunan, na província de Changsha, na primeira Exposição Económica e Comercial China/África.

Queremos criar mais valias, mais emprego, para os jovens angolanos”, apontou à agência Lusa o coordenador executivo da Câmara de Comércio China/Angola, Adulai Baldé.

Organizada em conjunto pelo ministério do Comércio chinês e o governo da província de Hunan, a exposição em Changsha foi lançada no âmbito do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), e visa estabelecer um “novo mecanismo” de cooperação comercial e económica entre a China e os países africanos.