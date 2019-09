País deve trabalhar no aumento da diversificação da oferta turística - Manuel Nunes

Ao intervir na abertura do primeiro Congresso Nacional de Hotelaria, disse ser urgente a criação de condições para que, com base nas iniciativas privadas, haja um aumento e maior diversificação da oferta hoteleira e turística em Angola, para a atracção de turistas nacionais e estrangeiros.

Manuel Nunes Júnior, ao reconhecer as insuficiências do sector, disse que o País ainda tem um longo caminho a percorrer para que se tire benefícios económicos e sociais do turismo, apesar do enorme potencial disponível.

Disse ser pretensão do Executivo, com base no plano do sector, aumentar as receitas do sector e número de empregos, além da melhoria da balança doe pagamentos do país, pela via da entrada de divisas resultantes desta actividade.

Neste processo, assegurou que ao Estado caberá a responsabilidade de assegurar a infra-estruturação dos pólos turísticos já identificados, a melhoria das suas acessibilidades e a facilitação de vistos, enquanto ao privado caberá a tarefa de promover a actividade hoteleira e turística.

Uma clara aposta nos recursos humanos do sector, capacitando e profissionalizando os quatros, através das escolas hoteleiras e turismo, constitui outra aposta para o desenvolvimento do sector.

Com base em estatísticas internacionais, o governante lembrou que o sector do turismo e particularmente o sub sector da hotelaria emprega cerca de 10% da população activa no mundo.