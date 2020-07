Ouro dispara para (novo) máximo histórico

A cotação do ouro disparou para um novo máximo, esta segunda-feira (27/07), com o surgimento de novos surtos da COVID-19 e de receios em torno da economia mundial. Além disso, acontece numa altura em que o USD está também a desvalorizar.

De acordo com o Investing, há momentos, o preço do ouro seguia nos 1.929 USD por onça.

Quando predominam receios no mercado, os investidores tendem a apostar em activos seguros, como é o caso do ouro, pelo que não é uma surpresa que a cotação esteja a valorizar, de acordo com o Guardian.

Também a penalizar está o aumento das tensões entre os EUA e a China. As autoridades chinesas assumiram hoje controlo do edifício que hospedou o consulado norte-americano na cidade chinesa de Chengdu, sudoeste da China, numa altura de crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Já na semana passada, o preço do ouro atingiu um máximo diário perto dos 1.844 dólares por onça, o nível mais elevado desde setembro de 2011, mantendo a tendência de subida devido à incerteza decorrente do aumento de casos de COVID-19.