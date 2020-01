Ouro atinge máximos desde 2013 devido à propagação do coronavírus

Analistas citados pela Efe recordam que a cotação do ouro, considerado um valor de refúgio para os investidores, está hoje a ser condicionado pela incerteza gerada pela propagação do coronavírus e as consequências que esta pode ter a nível sanitário e económico.

Esta incerteza está a provocar fortes perdas nos mercados mundiais, estando Frankfurt e Londres a recuar mais de 2%.

A China elevou hoje para 80 mortos e mais de 2.700 infectados o balanço do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.

Dizer que o Governo da China decidiu prolongar o período de férias do Ano Novo Lunar, que deveria terminar na quinta-feira, para tentar limitar a movimentação da população.