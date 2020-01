Órgão de controlo do Governo brasileiro aprova compra da Embraer pela Boeing

A informação foi publicada num comunicado do CADE, órgão fiscalizador responsável por prevenir e apurar abusos do poder económico, que não vê risco à concorrência no negócio, porque as empresas actualmente não atuam nos mesmos mercados.

A operação analisada pelo CADE prevê duas transacções.

A primeira consiste na aquisição pela Boeing de 80% do capital do negócio de aviação comercial da Embraer, que engloba a produção de aeronaves regionais e comerciais de grande porte – operação comercial.

A segunda diz respeito à criação de uma ‘joint venture’ entre a Boeing e a Embraer, voltada para a produção da aeronave de transporte militar KC-390, com participações de 49% e 51%, respectivamente, – operação de Defesa.

Para a análise da operação comercial, o CADE conclui que esta “não deve ter impacto negativo nos níveis de rivalidade existentes neste mercado, apesar de as condições de entrada no sector não serem favoráveis”.

O órgão acrescenta que, por outro lado, “a ampliação do portefólio da Boeing deve aumentar a sua capacidade de exercer pressão competitiva contra a líder Airbus, empresa que domina esse mercado”.