Operadores turísticos clamam por alívios fiscais e financeiros

O negócio do turismo e hotelaria no País viu nos últimos sete anos a entrada de turistas a cair 85%, dos cerca de 700 mil visitantes registados em 2013 o número desceu em 2019 para pouco mais de 100 mil, situação que reflecte a crise vivida no sector.

De acordo com um documento a que o Mercado teve acesso, resultante do encontro entre o Grupo Técnico Empresarial e os operadores do sector, tal desiderato não foram apenas justificados com a crise que se instalou, mas sobretudo pela falta de uma estratégia credível, funcional e principalmente devido à falta de projectos realistas e práticos, com resultados evidentes.

Com o surgimento do COVID-19 em Março de 2020, a situação deteriorou-se tão profundamente que os seus resultados têm tido um impacto verdadeiramente catastrófico para o sector.

Os Stakeholder elaboraram pouco mais de duas dezenas de propostas que se podem enquadrar no conjunto da generalidade das medidas económicas que permitam relançar o sector.

As sugestões resultam da análise de seis pontos nomeadamente “Impacto no sector da hotelaria e turismo”, alívio fiscal às empresas, incentivos financeiros, formação técnico e profissional para colmatar as grandes carências de quadros, dívidas reconhecidas do Estado desde 2010/2020, e por fim, limpeza e conservação ambiental das grandes cidades metropolitanas.

Alívio fiscal às empresas

De acordo com o documento, do ponto de vista das empresas, em particular das micro, pequenas e médias, o actual sistema de tributação contém dois problemas sendo o primeiro não contemplar de forma proporcional e equilibrada as insuficiências de conhecimentos técnicos e tecnológicos necessários à sua implementação por este grupo de empresas.

“Na realidade estas insuficiências não estão só do lado das empresas, como também daqueles que poderiam apoiá-las neste processo, nomeadamente as empresas de contabilidade e auditoria, as quais, excluindo as de maior dimensão, mostram também sérias insuficiências de conhecimentos necessários para tratar da matéria” lê-se.

“Tem a ver com as elevadas taxas de tributação quer em sede de imposto industrial, quer em sede de IVA. Sendo que neste último, resulta num desincentivo à procura de bens e serviços produzidos pelas micro, pequenas e médias empresas”.

Outro problema identificado são as penalizações por atrasos e incumprimentos, as quais consideram “draconianas e sem uma base de razoabilidade”. Sugerem que ao contrário do que se pratica hoje, seria mais sensato que o Estado cobrasse juros sobre o período em atraso, os quais deveriam ser iguais aos juros praticados na emissão de títulos de dívida pública, acrescidos de uma percentagem de penalização pela mora.

“Pois tal como está hoje, mais parece ser do interesse do Estado encerrar a actividade das empresas faltosas do que lhes dar oportunidade para cumprir com as obrigações fiscais” realçam os operadores no documento. “Não se tratando propriamente de tributação directa, urge rever, no sentido da sua redução, os custos associados à Segurança Social”.

Adicionalmente propõem, tendo em conta os constrangimentos que a tesouraria do Estado enfrenta, urge a implementação de um sistema simplificado de cobrança de impostos que abranja a totalidade da população em idade economicamente activa. “Tal medida deve ser acompanhada de incentivos fiscais, principalmente as micro, pequenas e médias empresas do País”.

No conjunto da generalidade das medidas económicas que permitam relançar o sector, propõem oito soluções que passam pela redução da carga fiscal; redução do IVA no sector hoteleiro para margens aceitáveis e razoáveis face à situação entre os 5 a 7%, tendo em conta a promoção do consumo.

Sugerem igualmente a isenção de pagamento do imposto predial das unidades hoteleiras e restauração e reduzir em 50% todos os impostos incluindo a Segurança Social durante o período em que decorrer o Estado de Calamidade e nos 3 anos subsequentes assim como: Definir para o final do terceiro trimestre de 2021 o pagamento de taxas e impostos que deveriam ter lugar até final de Maio 2021, devido à quebra vertiginosa de receitas.

Propõem que se aprove o perdão de imposto industrial de 2019 que deveria ser pago em 2020 e perdão do imposto de 2020 das unidades hoteleiras por força do COVID 19. Intervenção junto da SGA – SA, no sentido de rever as rendas e os serviços que comercializam os espaços aeroportuários, enquadrá-los à realidade dos operadores turísticos, bem como desindexar do Dólar Americano os valores cobrados.

Indicam ainda a suspensão de custos burocráticos como renovações de alvarás, ou qualquer outra licença durante três anos. E por fim, fazer o levantamento de todos os Hotéis, restaurantes e empresas ligadas ao turismo que se encontram encerradas e solicitar ao Executivo a criação de um fundo para a Sua reabertura.

Soluções de pagamento das dívidas reconhecidas do Estado para com as unidades hoteleiras desde 2010/2020

Recomendam que o Estado deve continuar a trabalhar no sentido do pagamento da dívida pública com recurso a dinheiro vivo, para garantir a sustentabilidade das empresas e aumentar a liquidez nas trocas comerciais na economia angolana.

Torna-se imperioso que se defina urgentemente o pagamento dessas dívidas inferiores a 250 milhões Kz, ao invés dos títulos de tesouro que muito pouco confortam as empresas para fazerem face as necessidades imperiosas que o mercado exige.

Incentivos financeiros

Neste capítulo, os operadores apelam a inclusão do Turismo nos programas de financiamento do PRODESI, PAC e outros, devendo-se adicionalmente criar um Fundo Especial de Fomento do Turismo. Apontam a organização de feiras regionais de turismo, com a componente de turismo, gastronomia e cultura. Incentivo fiscal ao investimento na área do Turismo e Hotelaria, como forma de promover e incentivar novas aéreas e oportunidades de emprego principalmente no EcoTurismo, Turismo Rural e Camping.

Clamam pela definição de um quadro económico que permita resolver a situação da dívida fiscal e segurança social. Renegociação das dívidas das empresas do sector que façam parte da lista do CIRC, de forma a permitir novos investimentos, principalmente as que têm mais de 60% dos valores pagos.

Quanto a financiamento bancário propõem a criação de linhas de financiamento bancário com a garantia do Estado para apoio à tesouraria das agências de viagem com taxas de juro controladas. Actualmente, a rentabilidade das agências inviabiliza as mesmas a recorrer ao financiamento comercial dos bancos com taxas de juro acima dos 20%. A criação de uma linha de crédito com juros bonificados, negociados e controlados centralmente, seria fundamental para fazer face a este período em que a geração de receitas é praticamente nula.

Continuar a trabalhar no sentido da Introdução do Ticket refeição, ao invés do subsídio de alimentação como forma de aumentar o consumo na Restauração. Descontos nas passagens aéreas e terrestres a estudantes e idosos.

Definição de um Programa de subsídio e incentivo de energia alternativa eólica e solar, principalmente em hotéis, resorts e restaurantes que se encontrem em zonas sem energia eléctrica da rede primária. Promoção de construção de parques de campismo para caravanas e tendas, com isenções fiscais e outros subsídios.

Ainda para alavancar o sector apontam a criação de incentivo ao Turismo rural através de programas específicos do seu desenvolvimento, em fazendas, através da sua promoção e catalogação, com legislação específica ao nível de incentivos.

“Relativamente ao SME, a burocracia que a imigração obriga leva a que os hotéis não estejam a enviar as informações reais, pela ausência de um sistema digital. Como exemplo, as unidades hoteleiras que se situam nas praias mais distantes têm cinco dias para entrega dos seus registos o que periga os níveis de controle dos estrangeiros e eventuais criminosos”.

Relativamente aos Hotéis AAA, propõem-se negociar com o cofre da Justiça, no sentido de se encontrar as melhores vias para a continuidade da actividade das unidades hoteleiras e a sua expansão. Dever-se-á garantir a estabilidade do seu funcionamento, gestão de rentabilidade e parcimoniosa e resposta às necessidades da demanda do turismo.

“No que respeita ao aumento de turistas em Angola, dever-se-ão criar condições que permitam acordos e liberalização aos voos de Low-Cost, com destino aos vários aeroportos de Angola, onde as condições técnicas e operacionais estejam criadas e certificadas. Nesse sentido, com vista a sua operacionalização impõem-se que o país crie condições para Famtrips, de modo a atrair turistas, através das agências de viagens internacionais. Ninguém vende um produto sem conhecer a sua qualidade”.

Efectuar a reclassificação Hoteleira com base nas Normas Internacionais emanadas pela AIH (Associação Internacional de Hotéis), como forma de nivelar a qualidade de serviços e a sua oferta, face a demanda nacional e internacional.

Melhorar progressivamente a Fiscalização preventiva do Sector com pessoal qualificado e com regulamentação devidamente actualizada e apropriada, face às dificuldades actuais de improvisação das fiscalizações, ausência de regulamentação devida e específica.