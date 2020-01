Oito empresas interessadas em gerir terminal multiuso do Porto de Luanda

Trinta dias depois de ser lançado o concurso público, oito empresas, maioritariamente estrangeiras, manifestaram interesse em gerir o Terminal Multiuso do Porto de Luanda, de acordo com uma nota da empresa.

Entre os candidatos destacam-se empresas de Angola, China, Dubai, Nigéria, França, Holanda, Suíça e Filipinas, que já adquiriram as peças para concorrer ao Concurso Público Internacional para Concessão, Gestão e Exploração do Terminal Multiuso do Porto de Luanda.

O prazo para entrega das propostas termina no dia 30 de Março de 2020. A julgar pelas visitas ao site da empresa depois do anúncio do concurso, o Conselho de Administração do Porto de Luanda considera que a Angola é de interesse estratégico para o sector em África, pelo facto de ter uma costa de 1.600 km no oceano atlântico, que liga com o Brasil, EUA e a Europa.

O referido concurso público é dirigido a empresas ou associações de empresas nacionais e estrangeiras com o objectivo de promover o desenvolvimento e melhoria da eficiência da actividade portuária, através do envolvimento de operadores privados com experiência comprovada no sector.

As empresas interessadas em participar no concurso deverão apresentar obrigatoriamente os capital próprio realizado não inferior ao equivalente a 25 milhões USD, um volume de negócios médio anual, dos últimos três exercícios fiscais não inferior ao equivalente a 100 milhões USD, um activo líquido não inferior ao equivalente a 100 milhões USD. No caso de associação de empresas, os requisitos referidos nas alíneas anteriores deverão corresponder aos respectivos indicadores ponderados pela respectiva participação de cada empresa na associação.

As empresas concorrentes deverão ter, directamente ou através de subsidiárias, uma participação não inferior a 25% em pelo menos três operações de concessão de terminais portuários, nos últimos três anos, sendo que em pelo menos uma dessas operações tenham uma participação não inferior a 50%, com uma quantidade média anual de movimentação, durante os últimos três anos, não inferior a 250.000 TEUs.