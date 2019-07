Oi sai da UNTEL para financiar estratégia de liderança no Brasil

A empresa brasileira do sector de telecomunicações anunciou que pretende se desfazer da sua participação na Unitel a partir do Outubro do corrente ano. A informação consta do plano estratégico apresentado esta semana as entidades reguladoras do mercado de capitais e as gestoras de mercados do Brasil, EUA e Portugal.

De acordo com o documento, a OI pretende no ultimo quarto do ano desinvestir na operadora nacional, vendendo a participação de 25% na Unitel mais a indemnização ganha em tribunal arbitral no valor de 666 milhões USD, para financiar o plano estratégico com “foco na melhoria da performance operacional e financeira, através de um modelo de negócio sustentável, com o objectivo de maximizar o valor da Companhia, no contexto do processo de recuperação judicial”.

Para alcançar esse objectivo a empresa brasileira pretende desinvestir igualmente outros activos, até 2021, como torres, data center, a imobiliária Real State e outros negócios não estratégicos prevendo arrecadar até 1,9 mil milhões USD (70-80% do Market Cap da Oi). Valor com o qual planeiam “se tornar líder em fibra e infra-estrutura com potencial para aumento de múltiplo através de modelo centrado em fibra e do valor de opções estratégicas”.

Contactada, a Unitel não se pronuncia sobre a intenção de venda ou de compra de um quarto das ações da empresa, mas sabe-se que o estatuto da operadora contempla a clausula do direito de preferência, o que dá direito a um dos accionistas de privilégio na compra da participação da OI.

O Mercado contactou sem sucesso a Sonangol, accionista citado em algumas publicações como tendo feito propostas de compra da parte brasileira para reforçar a sua posição e liderar a operadora líder de mercado a nível nacional. Entretanto em ocasiões anteriores a publicação do plano estratégico a OI negou, em comunicado, ter recebido qualquer oferta por parte da petrolífera nacional.