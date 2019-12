Oi pede mais tempo para reestruturação da dívida

De acordo com a informação prestada ao mercado pela Pharol, que detém 5,51% do capital social da Oi através da Bratel, a telecom brasileira requereu à supervisão judicial das empresas do grupo que o processo de recuperação judicial não seja encerrado a 4 de fevereiro de 2020, tal como previsto – “data em que a homologação do Plano de Recuperação Judicial completa dois anos”.

“A medida de não-encerramento da supervisão judicial não traz mudanças para a situação actual das empresas Oi e não tem impacto quanto ao cumprimento do Plano de recuperação judicial em vigor, nem em relação a créditos correntes e sobre eventuais novos recursos que vierem a ser acedidos pelas empresas Oi”, pode ler-se no comunicado da Oi à Comissão de Valores Mobiliários, entidade reguladora do mercado bolsista brasileiro, agora dado a conhecer pela Pharol à CMVM.

A Oi argumenta que a decisão de prorrogar o tempo do processo de recuperação judicial “é uma medida natural que tem sido aplicada na maior parte” dos processos desta natureza e que o requerimento apresenta “circunstâncias relacionadas à complexidade inerente à magnitude de seu processo”.