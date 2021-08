OEA reúne com patrocinadores e expositores do IV Congresso Internacional da classe

A Ordem dos Engenheiros de Angola (OEA) reúne com os potenciais patrocinadores e expositores do IV Congresso Internacional OEA, nesta sexta- feira (27), em Luanda), a fim de abordar os métodos de actualização do processo de organização do IV Congresso Internacional da ordem, de acordo com uma nota divulgada.

No encontro, a organização também vai apresentar o material promocional do congresso, o funcionamento da plataforma de gestão de ingressos ao evento, flers de prelectores já confirmados para o evento, alguns patrocinadores, o regulamento dos expositores”, lê-se na nota.

A reunião surge no âmbito dos preparativos do IV Congresso Internacional intitulado “Engenharia Disruptiva; Construindo um Futuro Sustentável para Angola”, que a Ordem dos Engenheiros de Angola vai realizar em Luanda, nos dias 18 e 19 de Novembro de 2021.

Ainda segundo o documento, a actividade prevê a exposição, promoção de produtos e interacção de negócios com a perspectiva de congregar mais de 300 participantes diante de um público em ambiente virtual.

O Congresso envolverá debates, reflexão crítica com painéis temáticos, mesa redonda e mini-cursos. A OEA pretende neste IV Congresso unir uma equipa de membros, Departamentos Ministeriais, Empresas de Engenharia, Entidades e Individualidades com Interesse no Evento, Estudantes dos Cursos de Engenharia, Sociedade Civil e não membros da OEA.

O evento tem ainda por objectivo reforçar a interacção com outras áreas de conhecimento para interdisciplinar e garantir soluções que permitam o crescimento das sociedades, num cenário em permanente mutação.